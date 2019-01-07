وفد «الوطني» في زيارة رسمية إلى البرلمان الأوروبي

المصدر: أبوظبي - البيان

يقوم وفد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، بزيارة رسمية إلى البرلمان الأوروبي ببروكسل خلال الفترة من 7-11 يناير 2018، حيث يلتقي الوفد رئيس البرلمان وقياداته ومسؤولي المفوضية الأوروبية، وذلك بهدف بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يواكب التطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الشراكة والتواصل القائم بين الجانبين في المجالات البرلمانية سواء مع البرلمان الأوروبي أو المؤسسات البرلمانية الوطنية في دول الاتحاد.

دعم اللاجئين

وسيتم خلال الزيارة اطلاع الجانب الأوروبي على دور دولة الإمارات في مجال المساعدات الإنسانية ودعم اللاجئين والنازحين حول العالم، بما يعزز الأمن والسلم الدوليين، وبحث سبل تفعيل وتطوير التعاون المشترك في مختلف مجالات العلاقات الثنائية خاصة الاقتصادية والاستثمارية والبرلمانية وتنميتها، واستكمال ومواصلة الحوار البرلماني في ضوء ما توصلت إليه النقاشات مع الجانب الأوربي خلال الزيارات السابقة، واطلاع الجانب الأوروبي على رؤية دولة الإمارات ومواقفها تجاه القضايا الاستراتيجية الإقليمية والدولية، والجهود الدولية المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة نشاطاً برلمانياً غير مسبوق بمقر الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم على هامشها عقد ندوة بعنوان «من المساعدات الإنسانية للاستقرار: الإمارات والاتحاد الأوروبي معاً»، كما ينظم الهلال الأحمر بدولة الإمارات خلال الزيارة أيضاً معرضاً بعنوان «من المساعدات الإنسانية للاستقرار».