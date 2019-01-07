شرطة أبوظبي تختتم مشاركتها بتأمين مهرجان «تل مرعب»

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت شرطة أبوظبي، ممثلة في مديرية شرطة منطقة الظفرة في قطاع الأمن الجنائي، مشاركتها في تأمين فعاليات مهرجان «تل مرعب 2019»، وتقديم خدماتها للجمهور الذي بلغ أكثر من 40 ألف متفرج من محبي السباقات الرياضية والمغامرات.

وعبر العقيد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة عن بالغ تقديره لتعاون الجمهور مع الشرطة، ما أسهم بترسيخ مفهوم السلامة للجميع، وتعزيز جهود المديرية في إنجاح فعاليات المهرجان، بتكثيف الدوريات وتقديم إرشادات التوعية على نحو عزز الالتزام بالتعليمات وتوفير أقصى درجات السلامة والأمن، إضافة إلى تنظيم حركة المرور.

وكان المنصوري، تفقد فعاليات المهرجان في اليوم الختامي، للتأكد من إجراءات تأمين المركبات، حاثاً السائقين على التقيد بشروط السلامة والوقاية.