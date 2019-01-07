سولفي نيكلوس عميدة لأكاديمية أبوظبي الحكومية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت أكاديمية أبوظبي الحكومية، عن تعيين سولفي أندريس نيكلوس كأول عميد للأكاديمية، وذكرت أن نيكلوس القادمة من كلية كولومبيا للأعمال في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية؛ تمتلك معرفة واسعة وخبرات طويلة في مجال التعليم التنفيذي اكتسبتها من خلال عملها في مناصب قيادية مرموقة لدى عدد من أبرز كليات الأعمال الإقليمية والعالمية، بما فيها «معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية»، و«كلية كولومبيا للأعمال» في نيويورك. وخلال الفترة التي قضتها في «كلية كولومبيا للأعمال»، عملت نيكلوس على تطوير عدد من برامج الماجستير وبرامج التعليم المهني والزمالة المهنية في الكلية.

تنمية

وقال الدكتور محمد راشد الهاملي، مدير عام مكتب أبوظبي التنفيذي: «ساهمت جهود التعليم والتطوير المهني المستمر في دفع مسيرة التنمية في إمارة أبوظبي بشكل ملحوظ، ونحن على قناعة بأن الارتقاء بهذه الجهود التطويرية نحو مستويات جديدة يمثل ركيزة محورية لمستقبل الإمارة، والدافع الرئيسي الذي حفزنا للاستثمار في المستقبل من خلال تأسيس أكاديمية أبوظبي الحكومية».

وأضاف: «تتمثل مهمتنا الرئيسية في الأكاديمية في ضمان وصول الآلاف من الموظفين العاملين ضمن الكوادر الحكومية في أبوظبي، إلى فرص تطوير مهني عالمي المستوى، بما من شأنه المساهمة في تحقيق الأهداف الأشمل لرؤية أبوظبي، ونتطلع من خلال الأكاديمية إلى توفير منصة فريدة من نوعها لتعزيز مهارات موظفي الحكومة، وصنع قادة المستقبل القادرين على مواصلة مسيرة تطوّر ونجاح أبوظبي المستمرة».

طموح

بدورها، قالت سولفي أندريس نيكلوس: «إنه لشرف عظيم لي أن أحظى بهذه الثقة لأتولى قيادة أكاديمية أبوظبي الحكومية، ولن أدخر جهداً في الاستفادة من كافة الفرص المتاحة أمامنا، لتعزيز مكانة الأكاديمية لتصبح مؤسسة رائدة عالمياً في مجال تطوير الكوادر الحكومية وموظفي الخدمة المدنية».

وأضافت: «أتطلع إلى تولّي هذا المنصب الجديد، وسأعمل جاهدةً على تطوير منهجيات ناجحة في مجال التعليم التنفيذي، وصياغة برامج تطويرية شاملة إلى جانب دعم تطوير أكاديمية أبوظبي الحكومية».