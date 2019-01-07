شرطة أبوظبي تكرّم موظفاً أمضى 43 عاماً في العمل

المصدر: أبوظبي - البيان

كرّمت إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، أحد العاملين بعد انتهاء فترة خدمته في مركز القيادة والتحكم، التي تجاوزت 43 عاماً، ويتزامن التكريم مع عام التسامح 2019، تقديراً لجهود المكرم خلال فترة عملة بتفان وإخلاص.

وعبر العميد ناصر المسكري، مدير إدارة العمليات عن تقديره لجهود الرقيب مبارك جمعة سمبا، في أداء مهامه، حيث كان مثالاً في التميّز والبذل والعطاء، ونموذجاً يُحتذى به من قبل زملائه.

وأكد مدير إدارة العمليات حرص شرطة أبوظبي على نشر قيم التسامح بين المنتسبين، في سبيل إسعادهم وغرس الروح الإيجابية في بيئة العمل.

وأوضح أن التكريم، جاء في سياق تعزيز قيم التسامح والسعادة الإيجابية لدى العاملين، للارتقاء بكفاءة العمل المؤسسي، وتقديم أفضل الخدمات.