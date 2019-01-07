توفير «خدمة طارش الخاصة» على دبي ID

المصدر: دبي - البيان

تقدم النيابة العامة بدبي خدمة متميزة وهي خدمة طارش الخاصة بتوصيل الوثائق والطلبات للمتعاملين الخارجيين، وتوفر هذه الخدمة خاصية دفع الرسوم عن طريق التطبيقات الذكية أو موقع النيابة الإلكتروني، وأصبحت كذلك متوفرة على دبي ID، وتتميز تلك الأخيرة بإمكانية الدخول على جميع خدمات النيابة المتعلقة بالمتعامل، سواء توصيل جواز سفر أو الاطلاع على القضية وغيرها من البيانات التفصيلية التي يحتاجها المتعامل وقد لا يجدها متوفرة على موقع النيابة الإلكتروني، حيث خدمة دبي ID تجعل بيانات المستخدمين متاحة فقط للمتعامل نفسه لارتباطها بالهوية الخاصة به.

انطلقت خدمة طارش في عام 2009 وكانت متوفرة فقط للمحامين، وفي إطار التطوير والتحسين في إجراءات عمل النيابة تم توسعة الفكرة لتصبح شاملة الشركاء والمتعاملين، لتقدم خدمات في وقت قياسي، حيث تضم ثلاثة أنواع من الطلبات وهي: «شهادة لمن يهمّه الأمر» و«تصوير ملفات القضايا» و«استلام جواز السفر»، لتتم الموافقة على تلك الطلبات، وعقب ذلك يتم الدفع بصورة ذكية، ومن ثم تتطلب في مرحلة لاحقة القيام بأعمال تسليم الطلبات المنجزة وتوصيلها للمتعامل، وذلك دون الحاجة للحضور شخصياً إلى مبنى النيابة، وقد تم إسناد مهمة التوصيل إلى شركة زاجل بما يمليه الاتفاق المبرم بين الطرفين.

ويمكن للمستخدم من خلال التسجيل في دبي ID الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية في إمارة دبي، ويأتي من بينها خدمات حصرية متاحة لمتعاملي النيابة من شأنها تسهيل وتيسير الإجراءات من جهة وتقليص الوقت والجهد من جهة أخرى.