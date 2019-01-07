شرطة دبي تبحث التعاون في البرامج التطوعية مع وفد هولندي

المصدر: دبي - البيان

استقبل المقدم محمد خليفة بن صبيح السويدي، مدير إدارة العلاقات المجتمعية بالوكالة في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، ريمون شيراد من الجمعية الهولندية للتطوع، ضمـــن زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون حول الجمعية وشرطة دبي.

وقدم شرحاً مفصلاً حول نظام التطوع المعمول به في شرطة دبي، واستعرض المنصة الذكية للتطوع وآلية التسجيل فيه، مبيناً في الوقت ذاته أثر التطوع في تعزيز دور ومفهوم المسؤولية المجتمعية لدى الموظفين في شرطة دبي، والذين بدورهم يعززونها في البيئة المجتمعية المحيطة لكل واحد منهم، وبذلك نسهم في ترسيخ ثقافة التطوع في المجتمع الإماراتي.

ولفت المقدم بن صبيح إلى أن المنصة تنظم آلية التطوع بشكل شامل، يتيح للموظفين إمكانية الاطلاع على كل المبادرات والفعاليات والمناسبات واختيار ما يتناسب للتطوع، وفقاً لما يتمتعون به من مهارات وإمكانات.

وقال ريمون شيراد: يسعدنا في الجمعية الهولندية للتطوع أن نتعاون مع شرطة دبي، للاستفادة من الخبرات والتجارب وبرامج التطوع وتطوير المهارات والمبادرات والأنشطة، مؤكداً أن للتطوع مظاهر حضارية في جميع جوانب الحياة.