إطلاق مشروع «لؤلؤة الشارقة» في جزيرة صير بونعير

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة وجمعية الإمارات للطبيعة ومجموعة الإمارات للبيئة البحرية مشروع «لؤلؤة الشارقة» في جزيرة صير بونعير، الذي يمتد لثلاث سنوات، ويهدف للحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية في الجزيرة، وهي عبارة عن محمية طبيعية للتنوع البيولوجي.

وأقيم حفل إطلاق المشروع في واجهة المجاز المائية وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة: «تكتسب جزيرة صير بونعير التي أعلنها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، محمية طبيعية في عام 2000، أهمية بيئية وتاريخية وثقافية وسياسية بعد أن كانت في السابق ملاذاً للغواصين والصيادين الباحثين عن اللؤلؤ».