مستشار ملك البحرين: رؤية محمد بن راشد أبهرت العالم

المصدر: المنامة- إبراهيم النهام

أكد نبيل بن يعقوب الحمر، مستشار ملك البحرين للشؤون الإعلامية، نجاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترسيخ قيم ومبادئ أساسية ألهمت العالم بأسره.

ووصف الحمر، في تصريح لـ«البيان»، سموه بالقائد السياسي المتواضع، والمبدع، والملهم، الذي دخل كل المعتركات الصعبة لتنمية بلده وللدفع به نحو قدم التفوق والتطوير، وبتركيز خاص على دبي، والتي أصبحت عاصمة عالمية في عهده.

وأضاف: إن إطلاق سموه لثمانية مبادئ للحكم في دبي، مثار للإعجاب، برجل دولة من الدرجة الأولى، حيث لم يترك سموه صغيرة ولا كبيرة، إلا وتحدث عنها، وأثارني بذلك المبدأ الثامن تحديداً، والذي أنهى به سموه مبادئه الثمانية، وأعني به التفكير بالأجيال القادمة، إنه يقول بثقة ويؤكد بأنه لن يترك مصير الأجيال مرهوناً بتقلبات السياسة الإقليمية ودورات الاقتصاد العالمية.

وأوضح أن من المبادئ الكبرى التي يتناولها سموه، بأن المصير الواحد والمشترك، هو الذي يجمع إمارات الدولة والتي نجحت بأن تشق طريقها للتطور والاختلاف، بتأسيس من زايد الخير، فكانت أنموذجاً يتطلع إليه كل أبناء الأمة العربية، بكيان اتحادي راعي الخير والرخاء لأبناء شعبه».