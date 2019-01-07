وزير تونسي: ما تحقق في دبي إنجاز غير مسبوق

المصدر: تونس - الحبيب الأسود

أكد حاتم الفرجاني وزير الدولة التونسي للشؤون الخارجية المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية، أن ما تحقق لدبي في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يمثّل إنجازاً اقتصادياً وحضارياً غير مسبوق، ومفخرة للعرب، ومثالاً حيّاً لقدرة الإنسان العربي على الإبداع والإنجاز بما يثير إعجاب العالم بأسره.

وقال الفرجاني في تصريح لـ«البيان»: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، قائد صاحب رؤية واضحة ومتقدمة وحكيمة، لافتاً إلى أن من يزور دبي يجد فيها مدينة عالمية من الطراز الأول، سواء من حيث البنية التحتية أو الخدمات أو النهضة العمرانية والاقتصادية والثقافية والحضارية، ومن حيث الأمن والاستقرار، وقيم المحبة والتسامح السائدة في نموذج فريد يستقطب جاليات من أكثر من 200 جنسية من كل أصقاع العالم.

وأضاف، إن رؤية سموه، تثير إعجاب الجميع، وباتت مصدر إلهام للشباب العربي التواق إلى مستقبل أفضل له ولعموم الشعوب العربية، التي تسعى للخروج من أزماتها لملاحقة ركب التطوّر والنماء والرخاء ولتحقيق السعادة والرفاه.