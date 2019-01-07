صندوق الوطن يتلقى 2000 طلب للمشاركة في مبادرة «رواد الوطن»

المصدر: أبوظبي- البيان

تلقى صندوق الوطن 2000 طلب للمشاركة بمبادرة «رواد الوطن»، وجرى بعد الدراسة اختيار 30 مشاركاً للانتقال للمرحلة الثانية من المبادرة، التي تهدف لاستكشاف أصحاب الكفاءات والمواهب في مختلف المجالات، لتوفير فرصة نادرة لهم ليصبحوا قياديين في المؤسسات الحكومية والخاصة.

ويسعى الصندوق بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين إلى إتاحة المجال للمتميزين الإماراتيين ممن يمتلكون مهارات قيادية تؤهلهم ليكونوا مسؤولين ومديرين كباراً في أكبر المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في دولة الإمارات.

وستقوم لجنة تحكيم مختصة تضم نخبة من الخبراء ومجموعة من كبار المديرين التنفيذيين في عدد من كبرى الشركات الخاصة باختيار أفضل المتقدمين بناء على عدة معايير تركز على قدراتهم وخبراتهم القيادية وكفاءتهم للانتقال إلى المرحلة الثالثة من المبادرة، التي تسعى إلى إعداد جيل من القادة في المؤسسات الحكومية والخاصة.

وقال محمد تاج الدين القاضي، مدير عام صندوق الوطن: إن مبادرة «رواد الوطن» ستلعب دوراً محورياً في إعداد جيل من القادة وصناع القرار في القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للمبدعين الإماراتيين لاستعراض مهاراتهم القيادية، حيث يعكس الاهتمام الواسع بها رغبة كبيرة لدى هذه الفئات في المشاركة في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة صناعة مستقبل مشرق لدولتنا وأجيالنا القادمة.

مرشحون

وأضاف: واجهنا تحديات كبيرة في اختيار قائمة المرشحين للانتقال إلى المرحلة التالية من المبادرة تمثلت في تميز جميع المتقدمين في مجالات وكثرة إنجازاتهم وتقارب مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، حيث نتطلع إلى فتح باب التسجيل خلال العام الجاري أمام مجموعة أخرى من قادة المستقبل، حيث سيتم التركيز خلالها على تخصصات محددة، بما فيها المهندسون على وجه التحديد، وذلك لرفد سوق العمل بخبرات وقيادات في مختلف المجالات الهندسية.

ويتعين على الراغبين بالمشاركة أن يكونوا من حملة درجة علمية لا تقل عن البكالوريوس، ولديهم خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات، ويمتلكون مهارات ممتازة في التفكير النقدي وحل المشكلات، إضافة إلى مهارات تواصل قوية، ولديهم الرغبة في العمل الجاد والقدرة على التفكير الاستباقي، إلى جانب الحافز القوي، والرغبة في التعلم.

وبإمكان الراغبين في المشاركة في هذه المبادرة والاستــــفادة من هذه الفرصة لإظهار قدراتهم الكامنة التسجيل من خلال منصة www.uaetalent.ae.