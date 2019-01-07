«إسلامية دبي» تكرّم منتسبي برنامج فرصتي لـ 2018

المصدر: دبي - البيان

كرّم الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، منتسبي برنامج فرصتي المجموعة (11) لعام 2018.

وثمّن الشيباني في لقاء التكريم جهود إدارة الموارد البشرية في الدائرة، ولاسيما استقطابها للكفاءات المواطنة، وإتاحة الفرصة أمام المتدربين لاكتساب المهارات اللازمة، والتي تعينهم على الارتقاء بمستوياتهم الوظيفية، وإعانتهم على تعزيز مهاراتهم من الخريجين الجدد؛ دعماً لعملية التوطين، وإسهاماً في سد الاحتياجات الوظيفية على مستوى الدوائر والمؤسسات الحكومية؛ خدمة للوطن.

من جهتها، أشارت عائشة خليفة المهيري رئيس قسم الاستقطاب والتعيين في إدارة الموارد البشرية إلى أنّ هذه المبادرة (برنامج فرصتي) تم إطلاقها من قبل الإدارة العليا في الدائرة سنة 2010، ونجحت إدارة الموارد البشرية في إدراجها ضمن الخطط التشغيلية، وربط أهدافها بأهداف الإدارة، والدائرة، وحكومة دبي، وأن القسم يسعى من خلالها إلى استقطاب العشرات من المتدربين الذكور والإناث من المواطنين.

وقد تحقق ذلك منذ إطلاق البرنامج، ولاسيما أولئك الخريجين على اختلاف مستوياتهم (خريجي الثانوية العامة، أو إحدى الجامعات، أو الكليات والمعاهد) المعترف بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة الإمارات العربية المتحدة. أو أن يكون المنتسب للبرنامج ممن ليس له وظيفة حالياً، كما نشترط ألا يقل عمر المرشح عن (18) عاماً، ولا يزيد على (30) عاماً.