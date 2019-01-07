حالة الطقس في الإمارات حتى الجمعة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع غداً، لتعود تدريجيا إلى الانخفاض الخميس والجمعة المقبلين.

وتفصيلاً، قال المركز إن الطقس سيكون غدا رطبا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية وصحواً إلى غائم جزئي أحيانا، فيما تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع، بينما تكون الرياح جنوبية وجنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون موج البحر متوسطا في الخليج العربي وبحر عمان.

أما بعد غد، فأوضح أن الطقس سيكون صحوا إلى غائم جزئي أحيانا، ورطبا ليلا وفي الصباح الباكر، فيما الرياح جنوبية وجنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون موج البحر خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وبحر عمان.

وعن توقعاته ليوم الأربعاء، قال إن الطقس سيكون رطبا، فيما يحتمل تشكل ضباب أو ضباب خفيف خاصة شمالا، وصحواً إلى غائم جزئي أحيانا، بينما الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون موج البحر خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وبحر عمان.

وحول توقعاته ليوم الخميس المقبل، رجح المركز تشكل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما يصبح الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحيانا وتنشط الرياح الشمالية الغربية تدريجيا، تكون مثيرة للغبار مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة غربا.

وقال إن الرياح ستكون جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية من 20 إلى 35 تصل إلى 50 كم/س على البحر، فيما يكون موج البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومتوسطا يضطرب تدريجيا ظهرا في بحر عمان.

أما الجمعة المقبلة، فأوضح أن الطقس سيكون خلالها مغبرا وغائما جزئيا أحيانا مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، فيما يستمر نشاط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار والأتربة، بينما الرياح شمالية غربية من 25 إلى 35 تصل إلى 55 كم/س على البحر، ويكون موج البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطربا في بحر عمان.