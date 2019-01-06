محمد بن زايد ورئيس وزراء باكستان يبحثان علاقات التعاون والتطورات الإقليمية

المصدر: وام

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم مباحثات في إسلام أباد مع عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية ركزت على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.. إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره لجمهورية باكستان الإسلامية واهتمامه وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وقال سموه إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع جمهورية باكستان وتعمل على مزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين على مختلف الأصعدة.

‌‎وأعرب سموه - خلال اللقاء الذي عقد في مقر إقامة رئيس الوزراء الباكستاني وحضره سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة - عن ثقته في تطور مسار العلاقات الإماراتية الباكستانية في المجالات كافة..

مؤكدا أن المستوى الحالي للعلاقات الاقتصادية والتجارية يتجه إلى الأفضل وأن هناك توافقا على ضرورة العمل على تعزيز هذه العلاقات خلال السنوات المقبلة.

‌‎وكانت دولة الإمارات أعلنت قبل أيام عن وديعة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في المصرف المركزي الباكستاني دعما للاقتصاد المحلي وذلك تأكيدا على التزام ووقوف دولة الإمارات الدائم منذ عهد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" بجانب الشعب الباكستاني.

وقال سموه إن دولة الإمارات تولي اهتماما بالغا بدعم جهود تحقيق التنمية والأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال مبادراتها البناءة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والازدهار لجميع شعوب العالم بجانب دعواتها المستمرة لتعزيز قيم التسامح والحوار والتعايش والتعاون في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.

وفي بداية جلسة المباحثات رحب رئيس وزراء باكستان بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى باكستان منوها بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات والقطاعات والتي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه ".

وأكد عمران خان أن للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مكانة خاصة في قلب كل باكستاني ويبقى في الذاكرة ولا يمكن نسيانه.. مضيفا أن الشواهد عديدة وكثيرة على ما قدمه المغفور له إلى باكستان من دعم على كافة المستويات.

وجدد شكره وتقديره للدعم الذي قدمته مؤخرا دولة الإمارات العربية المتحدة للبنك المركزي الباكستاني لتعزيز السياسة المالية والنقدية في جمهورية باكستان الإسلامية.. مؤكدا أهمية هذه المبادرة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين ومتانتها.. كما ثمن المبادرات ومشاريع البنية التحية والخدمية التي تنفذها دولة الإمارات لتحسين الخدمات في مختلف الأقاليم الباكستانية.

وتم خلال جلسة المباحثات بحث مختلف جوانب العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية وإمكانية تنميتها في مختلف القطاعات الحيوية وتكثيف التنسيق بشأن إيجاد فرص تعاون جديدة تخدم تطلعات البلدين لتقوية وتوثيق الروابط الثنائية.

‌‎واستعرض الجانبان السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية وتنمية التعاون المشترك إضافة إلى آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

‌‌‌‌‌‎وأكد الجانبان خلال جلسة المباحثات الرسمية.. سعي البلدين إلى تنمية العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون الذي يخدم مصالحهما المشتركة ويسهم في جهود تحقيق التنمية المستدامة والأمن والاستقرار في المنطقة.. كما أكدا أهمية مضاعفة جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام والأمان في المنطقة والعالم إضافة إلى ترسيخ مفاهيم التسامح والحوار والتعايش المشترك بين مختلف شعوب العالم.

حضر جلسة المباحثات اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي ومعالي فارس محمد المزروعي المستشار في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي فارس خلف المزروعي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي مستشار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وحمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية.

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