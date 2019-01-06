محمد بن راشد: «وثيقة الخمسين" تمثل عهدنا ووعدنا لكم فيما سنقوم به لتحسين الحياة

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه الرسمي في تويتر وثيقة قال إنها "تمثل العهد والوعد لما سيتم القيام به لتحسين الحياة بكل جوانبها في دبي خلال 2019.

وذكر سموه أن الوثيقة سيتم تجديدها سنويا في الرابع من يناير كل عام.

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الإخوة والأخوات .. هذه وثيقة تمثل عهدنا ووعدنا لكم فيما سنقوم به لتحسين الحياة بكل جوانبها في دبي خلال ٢٠١٩ .. الوثيقة سنجددها سنويا في الرابع من يناير كل عام .. والله الموفق أولاً وأخيراً .. https://t.co/erBZYfGQA5 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 6, 2019