«طرق دبي» تدعم أسطول التاكسي بـ 1090 مركبة بينها 776 هجينة

المصدر: دبي - البيان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترشيد استخدام الطاقة في الدولة نظراً لأهميتها بالنسبة للبشر ولمشاريع التنمية بمختلف مكوناتها، اعتمد مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي برئاسة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، ترسية عقد شراء 1090 مركبة جديدة، تضاف لأسطول مركبات الأجرة لمؤسسة تاكسي دبي، بينها 776 مركبة هجينة (هايبرد) صديقة للبيئة تعمل بالوقود والكهرباء، وبذلك يرتفع إجمالي عدد المركبات الهجينة في أسطول مؤسسة تاكسي دبي إلى 2230 مركبة هجينة، أي ما يعادل 44% من إجمالي عدد مركبات الأجرة في المؤسسة.

وقال الطاير: إن شراء المركبات الجديدة يأتي في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات ممثلة بمؤسسة تاكسي دبي، للارتقاء بخدمة النقل بمركبات الأجرة في الإمارة، وذلك بتخصيص خدمة مميّزة وفريدة من نوعها في مجال نقل الأجرة لتلبية الطلب المتنامي، وتحسين مستوى الخدمة وصولاً لتحقيق السعادة للمتعاملين.

وأضاف: يتضمن العقد شراء 660 مركبة هجينة (هايبرد) من نوع تويوتا كامري، و270 مركبة تويوتا إينوفا، ومركبتين من نوع تويوتا هايس، كما يشمل العقد شراء 116 مركبة هجينة من نوع هيونداي سوناتا، و30 مركبة فان H1، و12 مركبة من نوع vito pro.

وأوضح الطاير أن شراء 776 مركبة هجينة صديقة للبيئة يأتي في إطار التزام الهيئة بالخطة الشاملة لتقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع مركبات الأجرة بنسبة 2% وفقاً لمتطلبات المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وكذلك تحقيقاً للغاية الاستراتيجية «السلامة والاستدامة البيئية» ودعم مبادرات الحكومة في مجال الاقتصاد الأخضر.

تميز

من جانبه قال الدكتور يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي: تسعى مؤسسة تاكسي دبي ضمن غاياتها الاستراتيجية إلى تقديم تشغيل متميز يسعد الناس، وتلبية الطلب المتزايد على وسائل النقل من قبل الجمهور، الذي ينسجم مع التطور العمراني والنمو السكاني الذي تشهده الإمارة بوصفها مركزاً اقتصادياً مهماً ونقطة جذب للمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف دول العالم.

مشيراً إلى أن شركة الفطيم للسيارات، ومؤسسة جمعة الماجد، ومشاريع قرقاش، ستقوم بموجب العقد بتوفير الدعم والإشراف الفني للمؤسسة في أي وقت، مع توفير التدريب النظري والعملي اللازم لموظفي وفنيي مؤسسة تاكسي دبي على المركبات التي توفرها.