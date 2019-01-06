القائد العام لشرطة عجمان يتابع نتائج جائزة وزير الداخلية

المصدر: عجمان - البيان

ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان الاجتماع التنسيقي مع الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، للاطلاع على نتائج جائزة سمو وزير الداخلية، بحضور العميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والعقيد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والمقدم خليفة الصريدي مدير إدارة التميز المؤسسي بالإنابة، والمستشار فهد المطوع مستشار التميز في وزارة الداخلية، وعدد من الضباط بشرطة عجمان.

ورحب القائد العام لشرطة عجمان بالضباط من الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية شاكراً لهم جهودهم في متابعة نتائج جائزة سمو وزير الداخلية، مؤكداً أن المشاركة في جائزة سمو وزير الداخلية تحفز على الإبداع والابتكار.