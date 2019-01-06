شرطة رأس الخيمة تبحث المشاركة بجائزة وزير الداخلية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نظّمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ورشة عمل جائزة وزير الداخلية مرحلة المدير العام، حيث افتتح الورشة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بحضور المديرين العامين، وضباط الشرطة.

وفي بدء الورشة، أعلن اللواء النعيمي عن إطلاق مبادرة عام التسامح 2019، على مستوى القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، موجهاً بتشجيع كل المعنيين والمشاركين في ورشة تعبئة الملفات الوظيفية لمرحلة المدير العام من جائزة وزير الداخلية، الدورة الخامسة، نحو المشاركة في هذه المرحلة، والتعلم من الأخطاء واكتساب الخبرة من المشاركة، والعمل على تحسينها في المرات المقبلة سعياً وراء التميز، ولإبراز الجهود سواء على المستوى الشخصي أو المستوى المؤسسي.