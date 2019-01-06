حمدان بن زايد يطلق اسم «أم الإمارات» على أحدث مباني جامعة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي بإطلاق اسم «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية على أحدث مبنى أكاديمي بجامعة أبوظبي والذي تم إنجازه بتكلفة تقدر بنحو 40 مليون درهم.

ويأتي ذلك اعتزازاً وعرفاناً بجهود سموها ودورها الرائد في نهضة الوطن ويضم المبنى كليتي الهندسة والقانون ومنظومة متكاملة من المختبرات ومرافق البنية التحتية التعليمية والتدريبية وتم تنفيذه وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة الجامعة اعتزاز الجامعة وتشرفها بتنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مشيراً إلى أن هذا المبنى يحمل اسماً غالياً على قلوبنا جميعاً سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» التي يسكن حبها في قلوب وأفئدة المواطنين والمقيمين والتي امتد عطاؤها الوطني إلى مختلف بقاع الأرض فهي «سيدة العطاء».

وأضاف: «تشرفت جامعة أبوظبي بإطلاق اسم سموها على هذا المبنى ليكون إضافة حيوية لمسيرة جامعة أبوظبي ويعزز من ريادتها كما يسلط الضوء على الجهود الوطنية الرائدة التي تنهض بها سموها وهي جهود يسجلها التاريخ بحروف من نور فهي نصيرة المرأة التي دعمت مسيرتها في التعليم والعمل وبناء الأسرة وخدمة المجتمع».

وقال إن مبنى «أم الإمارات» سيمثل منارة فكرية وعلمية جديدة تعزز من رسالة جامعة أبوظبي كمؤسسة وطنية.

يشار إلى أن المبنى يطابق معايير استدامة بتقييم درجة «لؤلؤة واحدة» بمساحة 9742 متراً مربعاً ومزود بتكنولوجيا حديثة تدعم البنية التحتية والمرافق المطلوبة للعملية التعليمية والخدمات الأكاديمية كما تم تزويده بشبكة إنذار حريق بمواصفات عالمية وتربطه جسور معلقة بمبنى الجامعة الرئيس حيث يتيح للطلبة والهيئتين التدريسية والإدارية والزوار إمكانية التنقل بسهولة بينهما.

وحرصت الجامعة على أن تكون مرافق المبنى مصممة وفق أرقى المعايير العالمية العصرية لتوفر بيئة تعليمية مشجعة ومناسبة ومريحة لطلبة الجامعة وتوفر لهم مختلف احتياجاتهم العلمية حيث يضم المبنى الجديد 11 قاعة دراسية و95 مكتباً لأعضاء الهيئة التدريسية وقاعات اجتماعات وقاعات متعددة الاستخدامات فضلاً عن 24 مختبراً علمياً لتلبية احتياجات طلبة وأعضاء الهيئة التدريسية بالتخصصات المختلفة من الهندسة المدنية والكهربائية والكيميائية والميكانيكية وهندسة الكمبيوتر والطيران وتقنية المعلومات والعمارة والتصميم إضافة إلى محكمة صورية والتي توفر نموذجاً تطبيقياً للمحاكم الحقيقية ليمارس الطلبة من خلالها العمل القضائي بصورة تطبيقية.