سعيد الطاير يطّلع على تطورات مشروع «مركز الابتكار»

المصدر: دبي - البيان

اطّلع سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، على تقدم سير العمل في مشروع «مركز الابتكار»، أحد أبرز المشاريع الابتكارية، ضمن مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

ورافق الطاير في زيارته المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس جمال شاهين الحمادي، نائب الرئيس - الطاقة النظيفة والمتنوعة، وعدد من مسؤولي الهيئة.

واستمع الطاير من ممثلي الجهات المنفّذة لمشروع «مركز الابتكار» إلى تقدم سير العمل، حيث شدد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الأمن والصحة والسلامة، وإنجاز المشروع بجودة عالية.

ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم (في موقع واحد) وفق نظام المنتج المستقل، حيث ستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم.

ويهدف «مركز الابتكار» ضمن المجمع إلى تسليط الضوء على أحدث التقنيات المتعلقة بتكنولوجيا الطاقة الشمسية والنظيفة، ما سيمكّن هيئة كهرباء ومياه دبي من استعراض إنجازاتها الخاصة في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة، وإبراز استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة، والاقتصاد الأخضر.

ويعكس التصميم الفريد لمركز الابتكار هوية المجمع الذي يعد مثالاً رائداً للتنمية المستدامة في المنطقة وفي العالم. ويهدف مركز الابتكار إلى صقل القدرات الوطنية في مجال الطاقة، وتعزيز الميزة التنافسية للأعمال في دبي، وتطوير تقنيات الطاقة المتجددة .