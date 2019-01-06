إخلاء وهمي لمبنى مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية

المصدر: الشارقة - البيان

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة بالتعاون مع إدارة مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة عملية إخلاء وهمي لمبنى المؤسسة الرئيس في منطقة اللية بمدينة الشارقة.وتأتي العملية من منطلق رفع جاهزية المبنى كأحد مباني حكومة الشارقة وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع أيه ظروف استثنائية لا قدر الله.

وجرى عمل سيناريو لعملية حريق وهمي تم من خلاله إخلاء المبنى كاملاً من الموظفين وتجمعهم عند نقطة التجمع وتدخلت فرق الإنقاذ والدفاع المدني للسيطرة على الحريق وتم توجه الموظفين خلال العملية للتعامل الصحيح مع الأحداث التي تطرأ عند الإخلاء.

وكرم عمر علي الشامسي، مدير المؤسسة فريق تنظيم عملية الإخلاء الوهمي من إدارة الدفاع المدني بالشارقة وشكرهم على جهودهم المبذولة.