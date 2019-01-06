«سجايا فتيات الشارقة» تؤهل 220 فتاة لسوق العمل

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت سجايا فتيات الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أن برنامجها التدريبي الميداني «مهنتي» الذي اختتم فعاليات دورته الرابعة، حظي بمشاركة 220 فتاة من الشارقة وخورفكان وكلباء، خضن خلالها مجموعة من التجارب الجديدة لاكتساب الخبرة العملية من التدريب الميداني في الهيئات والدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة.

وجاء برنامج مهنتي بهدف تطوير مهارات التواصل، والتخطيط والتنظيم والقيادة، وتوضيح نقاط القوة والضعف لدى الفتيات، إلى جانب إكسابهن خبرات عملية من خلال التعرف إلى مختلف الوظائف عن قرب، وتهيئتهن للانخراط في سوق العمل بشكل مباشر.

وفي إطار تأهيل الفتيات لخوض البرنامج التدريبي، نظمت سجايا للفتيات جلسة حوارية قدمتها حنان المحمود، المدير التنفيذي لمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، حول أخلاقيات العمل لتعريف المشاركات بأصول ومبادئ العمل المكتبي، وكيفية التعامل مع الآخرين داخل محيط العمل.