4250 عارضاً في «آراب هيلث 2019» بدبي

المصدر: دبي - وام

يشارك في الدورة المقبلة لمعرض ومؤتمر «آراب هيلث 2019»، الذي يقام بمركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض في الفترة من 28 إلى 31 يناير الجاري 4250 عارضاً حول العالم بمعدل نمو سنوي نسبته 2 في المائة.

ويعد «آراب هيلث» أضخم معرض للمهنيين والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويتوقع زيارة «84,500» شخص من 160 دولة للمعرض، وتم تخصيص 39 جناحاً وطنياً للشركات والجهات العارضة، إلى جانب زيادة حجم التمثيل الدولي للعديد من الأجنحة وعدد الشركات العارضة فيها مقارنة بالعام السابق.

وتشهد فعاليات «آراب هيلث 2019» تنظيم 11 مؤتمراً طبياً متخصصاً ومعتمداً للتعليم الطبي المستمر في تخصصات عدة منها طب الأشعة والجراحة وأمراض الجهاز الهضمي ومرض السكري وطب النساء والتوليد وطب الأطفال وغيرها.

وتركز الدورة المقبلة من معرض ومؤتمر «آراب هيلث»- الذي تنظمه «إنفورما إكزيبيشنز» - على إبراز الابتكار في المجالات التقنية ونماذج الأعمال على حد سواء وزيادة الكفاءة في التعامل مع المرضى، حيث سيقدم الحدث - تماشياً مع هذا الاتجاه - مركزاً مخصصاً للابتكار.

وقال روس ويليامز مدير معرض «آراب هيلث»: إن من بين العوامل الرئيسة التي تحفز نمو سوق الرعاية الصحية في المنطقة تقدم أعمار السكان وزيادة معدل الأمراض غير المعدية وارتفاع تكلفة العلاج والتأمين الصحي الإلزامي.

لافتاً إلى أن المعاملات التجارية المحققة دورة العام الماضي من «آراب هيلث» تمثل مؤشراً قوياً على أن القطاع الخاص يسهم أيضاً بدور مهم في تطوير مجال الرعاية الصحية، متوقعاً استمرار هذه الأرقام في التصاعد على مدار السنوات المقبلة.

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حقق العارضون في «آراب هيلث 2018» معاملات تجارية تجاوزت قيمتها 778 مليون دولار أميركي، حيث يتوافق هذا الرقم مع توقعات شركة «ألبن كابيتال» العالمية المتخصصة بوصول الإنفاق على الرعاية الصحية في منطقة الخليج العربي إلى 104.6 مليارات دولار في عام 2022 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.6 في المائة.