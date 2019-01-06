يوم تعريفي عن مركز الشرطة الذكي في منطقة المرابع العربية

المصدر: دبي - البيان

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع شركة إعمار العقارية، يوماً تعريفياً للقاطنين في منطقة المرابع العربية عن مركز شرطة الذكي الـ «walk in»، والخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية التي يقدمها ويصل عددها إلى 25 خدمة وبـ 6 لغات مختلفة، بهدف التعريف بالخدمات الشرطية الذكية المبتكرة التي تسعى شرطة دبي لتقديمها للجمهور.

وحرصت شرطة دبي على إقامة فعاليات مشوقة ومتنوعة ذات طابع ترفيهي تضمنت عروض الشرطي الآلي والدوريات الفارهة وفرقة شرطة دبي الموسيقية والخيالة والألعاب الافتراضية والدراجات الهوائية، إضافة إلى عروض عسكرية.

كما تم توزيع الهدايا التذكارية والكتيبات الإرشادية عن مركز الشرطة الذكي «walk in»، الذي تم تصميمه بطريقة مبتكرة وحديثة.