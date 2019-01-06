شرطة دبي تستشرف مستقبل الذّكاء الاصطناعي في العمل الأمني

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار بناءً على تعليمات العميد الدّكتور عبدالله عبد الرّحمن يوسف بن سلطان، مدير المركز، دورة تدريبية بعنوان: «استشراف الذّكاء الاصطناعي في العمل الأمني»، بحضور العميد الدكتور عبدالله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، وذلك في إطار نشر منهجية ثقافة معرفة استشراف المستقبل بين الإدارات العامة، ومراكز الشّرطة بالقيادة، حيث قام الدكتور سعيد خلفان الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة سمارت ورلد، رئيس الهوية الوطنية سابقاً، بتقديم شرح وافٍ عن آلية سير عمل النظام المعمول به في تقديم برامج الذّكاء الاصطناعي.

وأوضح العميد الدّكتور عبدالله عبد الرّحمن يوسف بن سلطان ضرورة إتاحة الفرصة أمام الجميع للتعرف إلى الأساليب العلمية، التي تخدم بشكل مباشر وعملي، أداء الموظفين في تحقيق الأهداف الخاصة، والتي تعد ركيزة مساندة في تحقيق الأهداف العامة لاستراتيجية القيادة.

وأكَّد العميد الدّكتور عبدالله عبد الرّحمن يوسف بن سلطان أنَّ الهدف من تنظيم هذه الدورات هو بيان عمليات التّحديث والتّطوير، والعمل على نقل الخبرات المعرفية، وتعميم أقصى استفادة ممكنة، من خلال التطبيقات العملية في مجال العمل.

وفي ختام الدورة تم الرَّد على كل الاستفسارات من قبل الحاضرين، وتوضيح بعض النقاط الأساسية التي دارت حولها فعاليات الدورة، ثم قام العميد الدكتور عبدالله عبد الرحمن يوسف بن سلطان بتقديم درع القيادة العامة لشرطة دبي، للدكتور سعيد الظاهري، تقديراً له على إسهامه في إنجاح فعاليات الدورة.