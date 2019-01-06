منصة «الشرطي جارك» لحلّ مشكلات الأحياء السكنية

المصدر: دبي - البيان

دشّنت إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة دبي، المنصة التطوعية لمبادرة «الشرطي جارك»، والتي تعد إحدى مبادرات الشرطة المجتمعية الهادفة إلى تطوّع موظفي شرطة دبي ليكونوا حلقة الوصل بين صوت المواطنين والمقيمين في الأحياء السكنية، والقيادة العامة لشرطة دبي لرصد المشكلات والعمل على حلها.

وتم التدشين بتوجيهات اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وبمتابعة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وبإشراف من العميد جمال الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وبالتعاون مع مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي.

وجاء تدشين المنصة خلال لقاء مفتوح مع جميع المتطوعين في مبادرة «الشرطي جارك» في نادي الضباط بمنطقة القرهود، بحضور المقدم عارف بيشوه نائب مدير إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والمدني شيخة العبدولي رئيس قسم التوعية الجنائية، والملازم أول مهندس خليفة الروم أمين عام مجلس القيادات الشابة، بالإضافة إلى عدد من الضباط الميدانيين في شرطة دبي.

وأكدت شيخة العبدولي، أن مبادرة «الشرطي جارك» هي مبادرة نوعية في شرطة دبي أطلقها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي عام 2013، وتعتبر جسراً بين شرطة دبي والمجتمع للتواصل والتعاون والعمل معاً لبناء مجتمع أكثر أمناً، مشيرةً إلى أن المبادرة تهدف إلى معالجة الظواهر السلبية والجنائية في المجتمع.