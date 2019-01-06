بلدية أبوظبي و«مساندة» تطوران البنية التحتية في مدينة زايد

المصدر: أبوظبي - وام

تنفذ دائرة التخطيط العمراني والبلديات - بلدية مدينة أبوظبي، بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، مشروعين للطرق الداخلية والبنية التحتية في مدينة زايد في الحوضين MZ-12، و MZ-39، وذلك بتكلفة تقارب الـ 200 مليون درهم، وعلى مساحة تقدر بـ 425 ألف متر مربع، حيث بلغت نسبة إنجاز أعمال مشروع الحزمة 12 نحو 90%، ونسبة الإنجاز لمشروع الحزمة 39 بلغت 92 %.

ويأتي هذان المشروعان في إطار الحرص على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتوفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، حيث تحظى هذه المشاريع بالاهتمام والمتابعة الدائبة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد الجانبان حرصهما على تحقيق أهداف خطة أبوظبي نحو توفير بنية تحتية مستدامة تخدم مجتمع الإمارة واقتصادها وفقاً لأفضل المعايير العالمية.