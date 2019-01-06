اختتام فعاليات «أصدقاء الشرطة» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت فعاليات برنامج «أصدقاء الشرطة» تحت شعار «عيال زايد»، بمشاركة 150 من أبناء وبنات الضباط والأفراد والمتقاعدين والمدنيين. ونظمت فعاليات البرنامج إدارة المراسم والعلاقات العامة بقطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي في نادي ضباط الشرطة بالعين. وجرى في حفل الختام عرض فيلم وثائقي عن فعاليات البرنامج الرياضية والثقافية والترفيهية.

وقال العقيد منصور الهاشمي نائب مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة: إن البرنامج ساهم في تنمية مهارات الطلبة وتعزيز مواهبهم وتشجيعهم على الإبداع والابتكار والعمل الجماعي، وغرس مفاهيم الحب والولاء والانتماء للوطن في نفوسهم. ولفت إلى أن تعاون الشرطة مع الشركاء الاستراتيجيين في استثمار أوقات فراغ النشء؛ يعود عليهم بالنفع .