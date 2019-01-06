الانتهاء من تنفيذ 5 محطات كهرباء في الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن الانتهاء من تنفيذ 5 محطات جهد 132 كيلوفولت و18 جهد 33 كيلو فولت، منها 3 محطات جهد 132 كيلو فولت خلال عام 2018، تشمل محطات أبوشغارة والجامعة ومدينة المستثمر بالحمرية، وتتضمن خطة خلال العام الحالي الانتهاء من تنفيذ 2 محطة جديدة جهد 132 في منطقتي تلال وواسط2.

كما كشفت الهيئة عن الانتهاء من تنفيذ عدد 3 محطات فرعية جهد 33 كيلو فولت في منطقة تلال والجرينة، وتتضمن خطة العام الجديد تنفيذ15 محطة جديدة في مختلف مناطق إمارة الشارقة، كما تم الانتهاء من مشروعات جديدة لتعديل الشبكات في عدد من مناطق مدينة الشارقة تشمل خطوط 132 جديدة بطول 14 كم من الحمرية إلى مدينة المستثمر، وخط تلال إلى الطي بطول 10 كم إضافة إلى 16 مشروع تعديل شبكات 33 و11كيلو فولت.