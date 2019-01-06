مجلس ضاحية الزبارة يبحث خدمات المواطنين

المصدر: الشارقة- البيان

بحث مجلس ضاحية الزبارة وهو أحد المجالس التابعة لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، أوجه الخدمات المقدمة للمواطنين وسبل تذليلها من منطلق دور الضاحية كهمزة وصل بين المجتمع والحكومة، وذلك خلال لقائه مع المجلس البلدي لمدينة خورفكان.وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على عدد من الآليات المشتركة، بهدف تقديم وتسهيل مختلف الخدمات والمتطلبات الخاصة بالمواطنين وتوفيرها.

عقد الاجتماع بمقر المجلس بمدينة خورفكان وحضره من المجلس البلدي الدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي بخورفكان والأعضاء ومن مجلس ضاحية الزبارة خلفان صالح النقبي نائب رئيس مجلس ضاحية الزبارة.

وأشار خلفان صالح النقبي نائب رئيس مجلس ضاحية الزبارة إلى أهمية تكاتف الجهود لترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة لخدمة المواطنين، وتوفير مختلف الخدمات اللازمة ودراسة احتياجاتهم انطلاقاً من دور المجالس العاملة في إمارة الشارقة، والتي أسست برؤية حكيمة لتيسير الخدمات، ولفت إلى حرص مجلس ضاحية الزبارة على التعاون التام مع المجلس البلدي لبحث مختلف الاحتياجات وعقد الفعاليات المشتركة.