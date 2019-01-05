مكتوم بن محمد: مبادئ دبي الثمانية ميثاق سنواصل العمل من خلاله على رفعة الإمارات

المصدر: البيان الالكتروني

في رسالة وجهها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة إعلان سموه اليوم مبادئ دبي الثمانية، أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، التزامه الكامل بتلك المبادئ وتعهده بالحفاظ عليها والعمل بالأسس التي تضمنتها تأكيدا على مكانة دبي وحرصا على الوصول بها إلى أرقى المراتب لتكون دائما النموذج والقدوة.

كما أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد استمراره في مواصلة العمل جنبا إلى جنب مع أخيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وفق تلك المبادئ استمراراً لنهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على طريق التميز والنجاح، ومواصلة غرس كل القيم والمبادئ السامية التي نشئا عليه وتعلماها من سموه في نفوس الاجيال القادمة.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد إن تلك المبادئ التي أكدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد اليوم ستكون بمثابة الميثاق الذي سيواصل من خلاله العمل مع أخيه سمو ولي عهد دبي وجميع العاملين في مختلف أجهزة حكومة دبي من اجل تحقيق رؤية سموه وجعل دبي دائما منارة للتطوير الهادف لسعادة الناس.