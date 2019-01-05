توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية و الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز ــ في بيان له اليوم ــ إن حركة الرياح ستكون شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س ..مشيرا إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:46 والمد الثاني عند الساعة 02:57 والجزر الأول عند الساعة 20:09 والثاني عند الساعة 07:10.

وفي بحرعمان سيكون الموج خفيفا إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:12 والثاني عند الساعة 22:57، والجزر الأول عند الساعة 16:00 الثاني عند 04:52.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 16 85 35

دبي 27 15 80 40

الشارقة 26 15 80 45

عجمان 26 16 85 45

أم القيوين 27 15 80 40

رأس الخيمة 27 14 85 45

الفجيرة 26 18 80 40

العين 27 13 75 35

ليوا 25 14 85 40

الرويس 26 16 85 40

السلع 26 15 85 45

دلما 25 18 70 50

طنب الكبرى 25 18 75 45

طنب الصغرى 25 18 75 45

أبو موسى 26 17 75 45