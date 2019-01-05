محمد بن راشد: أضع اليوم بين أيديكم ثمانية مبادئ للحكم والحكومة في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كل من قال كلمة تقدير في حقه بمناسبة مرور 50 عاما على توليه أول منصب لي في خدمة الوطن.

وقال سموه في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر: "أعدكم أن الأيام لن تزيدنا إلا إصرارا على الخدمة .. وإبداعا في العمل .. وتسارعا في المنجزات..".

وأضاف سموه: "خمسون عاما وهبتها لبلادي أعطتني خبرة، وشيئا من حكمة وكثيرا من محبة .. أضع اليوم بين أيديكم ثمانية مبادئ للحكم والحكومة في دبي ..نوصي جميع من يتولى مسئولية في هذه الإمارة أن يلتزم بها مهما كانت الظروف، أو تبدلت الأحوال، أو تغيرت الوجوه".



المبادئ الثمانية لـدبي:

1-الاتحاد هو الأساس

2-لا أحد فوق القانون

3-نحن عاصمة للاقتصاد

4-النمو له محركات ثلاثة

5-مجتمعنا له شخصية متفردة

6-لا نعتمد على مصدر واحد للحياة

7-أرض للمواهب

8-نفكر بالأجيال

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