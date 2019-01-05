سفير الدولة يلتقي وزير الثقافة الغيني

المصدر: ■ كوناكري - وام

التقى أحمد ناصر الخاجة سفير الدولة لدى جمهورية غينيا سانوسي بانتاما صو وزير الثقافة والرياضة والتراث التاريخي الغيني.

ووجه السفير إلى الوزير الدعوة للمشاركة في الاحتفالات بلقب «الشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019م» في أبريل المقبل، كما دعا غينيا للمشاركة في فعاليات إكسبو 2020 دبي. وأعرب الوزير الغيني عن شكر حكومة بلاده لدولة الإمارات على المساعدة المالية التي حصلت عليها عام 2017م .

والتي قدمتها الشارقة عن طريق اليونيسكو بمناسبة سنة «كوناكري عاصمة عالمية للكتاب 2017م»، حيث تم من خلالها إنجاز مبنى بثلاثة طوابق لمكتبة أطلق عليها «مكتبة البروفيسور جبريل تامسير نيان».