الخدمات العامة برأس الخيمة: إنجاز 35 % من أعمال تطوير «المعيريض»

المصدر: رأس الخيمة- أحمد أبو الفتوح

كشفت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، لـ البيان» عن إنجاز 35% من المرحلة الأولى في مشروع تطوير منطقة المعيريض، فيما أسندت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء مشروع إحلال خطوط المياه القديمة في منطقة المعيريض إلى شركتي مقاولات تماشياً مع تنفيذ مشروع التطوير المتوقع إنجازه خلال الربع الأول من عام 2019.

وأوضح المهندس أحمد السيد بان المدير التنفيذي لمؤسسة الأشغال التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن معدلات إنجاز مشروع تطوير البنية التحتية لمنطقة المعيريض بلغت 35%، والانتهاء من أعمال إنشاء الأرصفة الجانبية ومواقف المركبات على جانبي الطريق الحيوي الذي يربط طرق الإمارة بمنطقة المعيريض، التي تضم العديد من الدوائر المحلية والفنادق.

وأشار إلى أن الدائرة سرعت وتيرة الإنشاءات لافتتاح بعض الطرق خلال شهر يناير الجاري، وإنجاز المرحلة الأولى من المشروع خلال الربع الأول من عام 2019، والذي يبدأ من دوار الهدف بشارع المطاف وحتى دوار سوق السمك بالمعيريض، وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع توسعة الطريق بعرض ثلاثة مسارات مرورية في كل اتجاه، وإلغاء الجزيرة الوسطية.

واستبدالها بحواجز خرسانية، وإنشاء مواقف للمركبات على جانبي الطريق وزيادة عددها، وإنارة الطريق لرفع كفاءة المنطقة الاقتصادية والتجارية، والاستفادة من خدمات المنشآت التجارية في تقديم خدماتها بكل راحة ويسر.

وأضاف بان: من المقرر البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع خلال شهر يناير المقبل، وتشمل تحويل ميدان الهدف إلى إشارة ضوئية، وتطوير الطريق من ميدان الهدف حتى منطقة الرمس لأكثر من 7 كيلو مترات، بهدف توفير السيولة المرورية من وسط الإمارة إلى المناطق الشمالية برأس الخيمة.

ومن المقرر إنجاز المشروع خلال 5 أشهر من بدء التنفيذ، حيث سيتم إنشاء مسارات مرورية داخلية على جانبي الطريق لخدمة المنشآت التجارية والصناعية في تلك المنطقة.

تعاون

من جانبها، أكدت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، تعاونها الكامل مع الجهات المعنية في رأس الخيمة، وخاصة بقطاع تطوير البنية التحتية، مشيرة إلى أن المخاطبات المتأخرة من دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة هي السبب في حالة الارتباك الحالية بتنفيذ مشروع تطوير منطقة المعيريض.

وأوضح المهندس محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أن الهيئة أسندت تنفيذ مشروع إحلال خطوط المياه في منطقة المعيريض إلى شركتي مقاولات للإسراع في إنجاز المشروع، تماشياً مع أعمال تطوير البنية التحتية، التي تشهدها المنطقة.

مؤكداً أن المشروع يأتي ضمن خططتها لاستبدال الخطوط القديمة بشبكات حديثة من أنابيب البولي إيثلين عالي الكثافة، لتوفير احتياجات التوسعات المستقبلية والحفاظ على المياه من الهدر بحال تعرضها للكسر.

مشاريع مستقبلية

وأضاف صالح: وضعت الهيئة خطط لتنفيذ مشاريع إحلال لشبكات نقل المياه في مناطق رأس الخيمة خلال الفترة المقبلة، وتشمل: تنفيذ أعمال إحلال لشبكات على امتداد شارع الشيخ سالم بن سلطان بطول 1.5 كم قطر 250 مم في كل اتجاه بإجمالي 3 كيلو مترات.

وجاري تنفيذ أعمال إحلال لشبكات توزيع على امتداد شارع عمان في مناطق النخيل- العريبي -- القصيدات بطول 86.7 كم بأقطار 250مم- 200مم- 160مم وحتى حينه تم تنفيذ 3.7 كيلو مترات، إضافة لتنفيذ مشروع إحلال في منطقة الخران بتمديد شبكات بطول 4.9 كم بقطر 160مم.

وتابع: تم إعداد دراسة لإحلال شبكات شعبية المهابيب- الرمس قطر 160مم بطول 9.77 كيلو مترات، ومن المتوقع المباشرة بالأعمال خلال عام 2019، كما تم إعداد دراسة إحلال لشبكات سيح كبدة قطر 160مم بطول 4.53 كيلو مترات ومن المتوقع المباشرة بتنفيذ المشروع خلال العام المقبل.

وإعداد دراسة إحلال شبكات في منطقة الظيت الجنوبي- امتداد شارع الاتحاد- بقطر 315 مم وبطول 3.07 كيلو مترات، والمباشرة بالأعمال خلال العام القادم، ويجري تنفيذ أعمال مساحية لإعداد دراسة لإحلال شبكات على امتداد شارع الشيخ راشد بن سعيد المكتوم بطول تقريبي 8 كيلو مترات.