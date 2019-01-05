ضبط 45 مخالفة خلال 23 جولة تفتيشية في عجمان

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

كثف مكتب وزارة الاقتصاد في عجمان من حملاته التفتيشية على منافذ البيع الكبرى والصالونات النسائية ومكاتب توريد الخدم وسوق الخضار والفواكه والأسواق، إضافة إلى عدد من المنشآت الأخرى في عجمان خلال الـ 3 أشهر الماضية، للتأكد من مدى التزامها بتوجيهات إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، خلال حملات تفتيشية يومية مفاجئة وأخرى مجدولة.

وتمخض عن الزيارات المفاجئة خلال 23 جولة تحرير 45 مخالفة وإنذاراً، ووجه المكتب تحذيراً للتجار وأصحاب مراكز البيع من مغبة زيادة الأسعار دون الرجوع لحماية المستهلك.

وذلك بحسب الشيخ سلطان بن صقر النعيمي مدير مكتب وزارة الاقتصاد في عجمان، والذي أكد أنه تم تشكيل لجنة من مكتب الاقتصاد في عجمان ودائرة التنمية الاقتصادية وبلدية عجمان لمراقبة الأسعار، كما تم حل 95% من الشكاوى التي وردت لقسم حماية المستهلك بالمكتب.