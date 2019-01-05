«المواصلات العامة» تكرّم موظفين من شرطة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

كرّمت إدارة مؤسسة المواصلات العامة بعجمان عدداً من موظفي مركز شرطة مصفوت الشامل بشرطة عجمان، لتعاونهم الدائم في ضبط المخالفين لقانون السير والمرور من سائقي المركبات غير المصرح لهم بنقل الركاب دون ترخيص.

وتسلم النقيب خليفة علي خصيف، مدير فرع المرور والدوريات بمركز شرطة مصفوت الشامل، وعدد من موظفي المركز شهادات التكريم من سالم جمال، رئيس شعبة رقابة الجودة بمؤسسة المواصلات العامة بعجمان، الذي قال بدوره إن التكريم جاء تقديراً لجهود موظفي مركز شرطة مصفوت الشامل لتعاونهم مع مراقبي قسم الرقابة والجودة بمؤسسة المواصلات العامة بعجمان لتنفيذ عمليات الضبط المروري للمخالفين من سائقي المركبات.