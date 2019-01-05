ملازم في شرطة دبي يفوز بجائزة الابتكار والتميز للمنجزين العرب 2018

المصدر: دبي-البيان

أثنى اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على جهود الملازم ثاني المهندس سعيد مطر الجابري، الذي فاز بجائزة الابتكار والتميز للمنجزين العرب لعام 2018.

والمقدمة من الاتحاد العربي للتدريب والاستشارات عن ابتكاره جهازاً يحلل جودة الهواء بالذكاء الاصطناعي مرتبطاً بتطبيق ذكي يقدم بيانات تحليلية مُفصلة عن جودة الهواء لحامله، ويُبيّن فيما إذا كان الهواء المحيط يحتوي على غبار أو أية مواد تسبب حساسية وخاصة للمرضى الذين يعانون من الربو والحساسية، ويقترح طرقاً بديلة للابتعاد عن المناطق الملوثة لسلامة مستخدمه.

نتائج

جاء ذلك خلال استماع القائد العام لعرض الملازم الجابري حول النتائج التي حققها ضمن مشاركته في جائزة الابتكار والتميز للمنجزين العرب حيث سيتم إدراج اسم الجابري في موسوعة المنجزين العرب لعام 2019 إلى جانب الفائزين بهذه الجائزة من مختلف الدول العربية.

وحول فكرة المشروع، قال الملازم الجابري: جاءتني فكرة مشروع صناعة جهاز يحلل جودة الهواء في المكان وذلك بسبب معاناة شقيقتي من مرض الربو الذي تطور إلى تجمع مياه في رئتها ما أدى إلى معاناتها الشديدة وترددها بشكل كبير على المستشفيات.

وهو ما أثر على كافة أفراد العائلة لذلك فكرت في ضرورة عمل أي شيء يساعدها في مواجهة صعوبات هذا المرض من خلال ما أملكه من خبرات في المجال الهندسي حيث إنني خريج هندسة شبكات واتصالات من الجامعة الكندية في دبي العام الماضي.

فكرة

وأضاف: كنت في العام الماضي طالباً مُبتعثاً من قبل شرطة دبي في الجامعة الكندية ووضعت الفكرة على الورق ثم شرعت في تطويرها واستشرت بعض المختصين في المجالات الهندسية ومنهم الدكتور البروفيسور عادل بن منور الذي قدم لي النصح والإرشاد إلى أن وصل المشروع إلى مرحلة التطبيق الفعلي على أرض الواقع.

وتابع: عملت على المشروع وتمكنت من تحضيره جيداً إلى أن أصبح قابلاً للتطبيق ثم عرضته على مجلس «محمد بن زايد لأجيال المستقبل» بحضور شركة هواوي، وهناك رشحتني الشركة بعد مشاهدتها الابتكار للمنافسة ضمن مسابقتها الخاصة التي تُجريها في جمهورية الصين الشعبية لمجموعة كبيرة من المختصين والخبراء والمُبتكرين في الذكاء الاصطناعي.