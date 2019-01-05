مجلس متعاملي طرق دبي يبحث تطوير خدمات أنشطة النقل التجارية

المصدر: دبي - البيان

نظم مجلس المتعاملين التابع لهيئة الطرق والمواصلات في دبي الملتقى السنوي لشركات الامتياز لمركبات الأجرة في الإمارة وعقد جلسته الـ(98) لبحث سبل تطوير الخدمات الخاصة بمتعاملي أنشطة النقل التجارية. ترأس الملتقى محمد عبيد الملا، عضو مجلس المديرين رئيس مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

توصيات وخرج المجلس بمجموعة من التوصيات منها توجيه إدارة ترخيص أنشطة النقل التجارية وإدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بدراسة حالة السوق الحالية من كثافة وزيادة عدد المركبات العاملة في مجال النقل لتأثر بعض الشركات حالياً بسبب دخول عدد كبير من المركبات العاملة بشكل غير قانوني.

وتهدف هذه التوجيهات إلى الحفاظ على الشركات العاملة وفق قوانين وإجراءات هيئة الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى حصر الشركات المخالفة ودراسة حجم أسطول المركبات في السوق في الوقت الحالي، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين والأنظمة المتبعة في هيئة الطرق والمواصلات.

وأوصى المجلس إدارة ترخيص أنشطة النقل التجارية وإدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة بدراسة إمكانية تخفيض الرسوم المقررة على بعض الأنشطة للشركات العاملة في مجال النقل بالسيارات الفخمة، وذلك لدخول عدد كبير من المركبات تابعة لشركات مرخصة ومتخصِّصَة في النقل بالسيارات الفخمة.

وذلك وفق القوانين والإجراءات المتبعة في هيئة الطرق والمواصلات ولصالح العمل .