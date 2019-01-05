النيابة العامة في رأس الخيمة تشيد بجهود فريق لجنة بطاقة «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

وجهت دائرة النيابة العامة في إمارة رأس الخيمة الشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بلجنة بطاقة «إسعاد».

وذلك تقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة في خلق وسائل ابتكارية جديدة تحقق السعادة للموظفين، وتضمنت شهادة الشكر إشارة إلى التعاون المتميز للجنة بطاقة إسعاد في إصدار بطاقة الخصومات (إسعاد) لكادر النيابة العامة في إمارة رأس الخيمة.

جاء ذلك أثناء الزيارة التي قام بها سلطان عبدالله الشحي، ممثل دائرة النيابة العامة في رأس الخيمة إلى مقر اللجنة في الإدارة العامة للتدريب بشرطة دبي، حيث كان في استقباله منى محمد العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، وعدد من أعضاء اللجنة.

وتقدمت منى العامري، بالشكر الجزيل لدائرة النيابة العامة في رأس الخيمة على هذه اللفتة الطيبة.

وفي نهاية اللقاء قدم ممثل النيابة درعاً تذكارية إلى فريق لجنة بطاقة إسعاد، تقديراً لجهودهم، متمنياً لهم المزيد من التألق والنجاح.