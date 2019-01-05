«كهرباء دبي» تفوز بجائزة «وورلد فاينانس» البريطانية لأفضل حوكمة مؤسسية بالدولة

المصدر: دبي - وام

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة «أفضل حوكمة مؤسسية لعام 2018» في الدولة التي تقدمها مجلة «وورلد فاينانس» البريطانية للمؤسسات المتميزة في مجالات الحوكمة والمطابقة حول العالم لتكون الهيئة بذلك المؤسسة الوحيدة من الإمارات التي تفوز بهذه الجائزة العالمية إلى جانب 32 مؤسسة كبرى من مختلف دول العالم بما في ذلك تويتر الأميركية وسابك السعودية وأماديوس الإسبانية ومجموعة مترو الألمانية.

وأكد سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة أن الفوز بهذه الجائزة يعد تقديراً عالمياً جديداً يضاف إلى سجل الهيئة لا سيما في مجال الحوكمة الرشيدة ونشر مبادئها بين جميع الفئات الوظيفية في قطاعات وإدارات الهيئة، وهو من أهم الركائز التي تستند إليها الهيئة في مسيرة تميزها وريادتها العالمية.

استراتيجية

وقال الطاير: «تتبنى الهيئة إجراءات وسياسات واستراتيجيات واضحة تضمن اتباع أساليب الحوكمة الرشيدة والمطابقة للوائح والقوانين المنظمة لعملها وفق أعلى معايير وأفضل ممارسات المساءلة والشفافية والشمولية والممارسات العادلة بما يدعم جهودنا في تحقيق الاستدامة والمرونة في ممارسة الأعمال».

وأضاف «اعتمدت الهيئة أفضل الممارسات التي وضعها البنك الدولي لمزوّدي الكهرباء والمياه في جميع أنحاء العالم وتشمل اتباع إطار شامل للحوكمة وتطبيق سياسة وميثاق للحوكمة»..

مشيراً إلى أن دور الحوكمة في الهيئة لا يقتصر على الاستجابة للمتغيرات فحسب بل التوصل أيضاً من خلال إجراءات الحوكمة الرشيدة إلى حلول استباقية لإحداث التغيرات الإيجابية التي تسعى الهيئة لها في بيئة العمل باستمرار من خلال الحفاظ على أعلى معايير الشفافية والشمولية والاستدامة.

فوز

وقال المهندس وليد سلمان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي:

إن فوز الهيئة بهذه الجائزة يأتي تقديراً لجهودها وخطتها الشاملة للحوكمة والمطابقة التي تأخذ في عين الاعتبار تأقلم الهيئة مع المتغيرات التي قد تؤثر في قطاع الطاقة محلياً وإقليمياً وعالمياً والاستفادة من الفرص الناجمة عنها بما يعزز مكانة الهيئة الرائدة عالمياً في تبني أفضل الممارسات وخلق فرص جديدة في قطاع الطاقة.

يذكر أن «وورلد فاينانس» مجلة عالمية معنية بالشؤون المالية والمصرفية والاستثمارية والبورصة والأسهم في جميع أنحاء العالم، كما توفر التغطيات الشاملة والتحليل العميق والمتخصص لقطاعات المال والأعمال التجارية الدولية والاقتصاد العالمي بشكل عام.