إلزام العاملين في مقاصف الشارقة ببطاقات الصحة المهنية

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

أكدت الدكتورة أمل الشامسي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية ألزمت جميع المدارس الخاصة في مدينة الشارقة بالحصول على شهادة عدم ممانعة من توريد الأغذية إلى مقاصفها لضمان سلامة ما يُورّد إليها من أغذية.

حيث يتم مراجعة قسم رقابة الأغذية وتقديم الطلب مُرفقاً بقائمة الوجبات وأصناف الأغذية التي سوف تقدم في المدرسة ويتم مراجعتها من قبل المعنيين في القسم استناداً إلى القائمة المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم.

ومن ثم إعطاء الموافقة على تداول الأصناف المسموح بها، ويتم تنفيذ زيارة تفتيشية للمُورّد الذي سوف يتم التعاقد معه من قبل المدرسة لضمان استيفاء موقعه للاشتراطات والمواصفات المطلوبة.

كما ويُعدُّ توفير تصاريح للمركبات التي تقوم بنقل المواد الغذائية إلى المدارس والصادرة عن بلدية مدينة الشارقة شرطاً إلزاميّاً، فهو ما يُؤكد استيفاؤها لشروط الحفظ والتخزين خلال عملية النقل.

حرص

وأشارت الشامسي إلى حرص قسم رقابة الأغذية على القيام بدوره الرقابي على المقاصف المدرسية للتأكد من توفير غذاء سليم وآمن للطلاب وخالٍ من أية مُلوّثات.

حيث يتم التفتيش ميدانياً على جميع المقاصف المدرسية للتأكد من التزامها بتوفير الشروط الصحية المطلوبة، والتي يقع من ضمنها توفير بطاقات صحة مهنية سارية للعاملين في تلك المقاصف للتأكد من لياقتهم الصحية، كما يتم مُعاينة المواد الغذائية المعروضة في المقصف والتأكد من تواريخ الصلاحية و سلامة ظروف الحفظ والعرض والتخزين.

ويتولّى قسم رقابة الأغذية تنفيذ دورات تدريبية ومحاضرات للمشرفين على المقاصف والممرضين والممرضات بهدف دعمهم وتأهيلهم للقيام بدورهم، إضافة إلى تدريبهم على برنامج الشارقة لسلامة الغذاء، ثم متابعتهم بصفة دورية.

مخالفات

وأوضحت مدير إدارة الصحة العامة أن أبرز المخالفات التي يتم ضبطها تتمثل في عدم توفير بطاقات صحة مهنية للعاملين في المقاصف.

وقد يعود ذلك إلى التغيير المستمر في الموردين والذي يتبعه تلقائيّاً التغيير في العاملين، ويتم عادةً توجيه إنذار لإدارة المدرسة لتوفير بطاقات صحة مهنية للعاملين الذين ليس لديهم بطاقات وتتم المتابعة في مدة أقصاها 48 ساعة وفي حال عدم الالتزام باستخراج البطاقات يتم مخالفة المدرسة استناداً إلى لائحة الجزاءات المعتمدة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وأضافت الدكتورة أمل بأنه صدر مرسوم أميري بإنشاء هيئة الشارقة للتعليم الخاص مؤخّراً، وسيتم التواصل والتنسيق مع الهيئة مُستقبلاً.