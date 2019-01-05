راشد المحيان: محمد بن راشد شخصية استثنائية وقيادة تصنع المعجزات

المصدر: ■ الذيد- البيان

أكد راشد عبدالله المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يمثل شخصية استثنائية وقيادة استطاعت أن تصنع المعجزات، وأن تحقق الإنجازات لوطنها وأن تقدم العطاء للعالم.

وأشار إلى رؤية سموه العبقرية على مدى خمسين عاماُ في بناء الأجيال والوطن على العلم والتميز ومضى في خطته نحو غايات عليا من الابتكار والريادة ووضع نموذجا فريدا ونهجا أوليا في الوصول إلى المركز الأول، من خلال تكامل الخطوات وتسخير الإمكانات لبناء الإنسان ليكون الإنسان عماد بناء الوطن ورفعته وتقدمه ورخائه.

ولفت المحيان في تصريحه إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قائد وطني وعربي سخر وقته وجهد لرفعة وطنه وبناء قدرات شعبه.

وقدم الغالي والنفيس من أجل أن تصل الإمارات إلى مراكز متقدمة، فضلا عما قدمه من خير كبير لشعوب العالم من خلال علاقاته وفكره وإيمانه بأهمية دور القائد والإداري والمسؤول ورب الأسرة في إسعاد غيره، حتى غدت سيرته مليئة بالمواقف والشواهد على حسه البنائي وحرصه على نشر السعادة وقيم التسامح لدى الجميع.

ورفع باسمه وباسم الجميع أسمى آيات الشكر لسموه على ما حققه ويحققه مع إشراقة كل يوم، من التقدم ومعاني العمل الجاد والمثمر من أجل البشرية وسعادة الجميع.