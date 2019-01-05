سعيد الطاير: محمد بن راشد ارتقى بالإنسان في الإمارات

المصدر: ■ دبي- البيان

رفع سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لحكم وحكومة سموه.

وقال: ونحن إذ تتزامن ذكرى الجلوس هذا العام مع إكمال سموه 50 عاماً في خدمة الوطن منذ تولى سموه مهام قيادة شرطة دبي، نتقدم بباقة شكر وعرفان من قلوب غمرتها أسمى معاني الولاء والانتماء للقائد الملهم الفذ الذي قل أن تجد له نظيراً في تاريخنا المعاصر؛ فارتقى بالإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أرقى مستويات الفكر والبناء والإبداع والابتكار واستشراف المستقبل وصناعته.

وباتت مدرسة محمد بن راشد الخيار الأول لكل من دعته طموحاته لأن يحدث تغييراً في هذا العالم؛ أن يترك بصمته في مجتمعه، وأن يعلي من شأن وطنه على جميع المستويات، وأن يحقق الرقم واحد في جميع المجالات.

ويأتي إعلان 2019 عاماً للتسامح في دولة الإمارات ليؤكد المعاني التي رسخها سموه في نفوس أبناء الوطن والمقيمين على أرضه الطيبة على مدار عقود مضت من العمل الجاد والجهد الدؤوب، استمراراً لمسيرة التسامح والخير والعطاء التي ابتدأها الوالد المؤسس المغفور له - بإذن الله - الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت على نهجها القيادة الرشيدة، حفظها الله، وصولاً إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات بأن تكون أفضل دولة في العالم.