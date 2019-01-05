روضة السعدي: محمد بن راشد مسيرة حافلة لقائد ملهم

المصدر: ■ دبي- البيان

هنأت الدكتورة روضة السعدي مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالذكرى الثالثة عشرة لتولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي، قائلة: ليكتب التاريخ مسيرة حافلة لقائد ملهم يفتخر به كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة.

وتبرز هذه المناسبة الوطنية مسيرة عطاء متجدد ولامحدود ومثالاً مشرفاً للقائد العربي الذي يسعى للارتقاء بطموحات شعبه، ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل والإبداع والابتكار وصناعة الأمل ورسم المستقبل لتكون الإمارات الرقم واحد في كافة المحافل الدولية كما يريدها سموه.