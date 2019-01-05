محمد بن سعود يحضر أفراح الحبسي

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه علي سيف راشدوه الحبسي، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة حسن راشد عبدالله العاجل الحبسي.كما حضر الحفل الذي أقيم في صالة الكورنيش للأفراح في مدينة رأس الخيمة، الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد والمدعوين والأهل والأقارب والأصدقاء.

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