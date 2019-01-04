هزاع بن زايد: محمد بن راشد جعل الرقم واحد حقيقة وواقعاً يشهد بهما العالم

المصدر: دبي- البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن يوم تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في دبي هو يوم مجيد في تاريخ الإمارات، مشيراً سموه إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد جعل الرقم واحد حقيقة وواقعاً يشهد بهما العالم.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «يوم تولي الشــيخ محمد بن راشد حكم دبي يوم مجيد في تاريخ الإمارات، فقد شهد هذا اليوم قبل 13 عاماً بداية رحلة جــديدة ملـــهمة لقائد جعل الرقم واحد حقيقة وواقعاً يشهد بهما العالم. وفي عام التسامح تزهو الإمارات بهذه الشخصية الاستثنائية التي أشعّت بأنوار المحبة والتعايش والبناء على العالم بأسره».