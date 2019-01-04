«سلطان» يرى النور بعد خلاصه من زحام رأس السنة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

غداة الانتهاء من احتفالات الألعاب النارية في جزيرة المرجان في رأس الخيمة بمناسبة العام الجديد، فاجأت آلام المخاض سيدة عربية، في الساعة 12.36.

بينما كانت موجودة وأسرتها بين آلاف المركبات والأشخاص في ميدان الاحتفال، ما شكّل تحدياً أمام رجال القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بالوصول إلى الأم في زمن قياسي، وسط هذا الازدحام الشديد، وتم فعلاً الوصول إليها ونقلها إلى المستشفى، لتتم الولادة بخير وسلامة، ويرى المولود الجديد «سلطان» النور كأحد مواليد بداية عام 2019.

وأوضح العميد عبد الله علي منخس، المدير العام للعمليات الشرطية بالإنابة، رئيس اللجنة الدائمة لتأمين الاحتفالات والفعاليات برأس الخيمة: «تم تحديد موقع الأم والوصول إليها في وقت قياسي.

وذلك بالتنسيق مع الإسعاف الوطني، وتم تحريك دوريات مرورية أمام سيارة الإسعاف لإفساح الطريق للوصول في أسرع وقت إلى مستشفى الولادة»، لافتاً إلى أن هذا التحدي يؤكد نجاح خطط القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في مواقع تمركز الدوريات وسيارات الإسعاف.

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