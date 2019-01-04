فعاليات: محمد بن راشد جعل دبي منارة للشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

أكدت فعاليات في دبي بمناسبة الذكرى الـ13 لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جعل إمارة دبي منارة الوطن العربي والشرق الأوسط والعالم.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

«عمل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتناغم مع أخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، لتنفيذ السياسيات والتوجيهات السديدة التي يرسمها أخوه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فرفعوا جميعاً لواء وطن استحق التفوق بجدارة، حيث قدم نموذجاً عصرياً لتسخير الإمكانات من أجل تمكين المواطنين واستدامة نموهم».

تفانٍ

وقال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب:

«نتقدم بالتهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أكمل 50 عاماً من العطاء والتفاني والعمل في سبيل الوطن، تجلت بإطلاق حزم من المبادرات النوعية وتحقيق الإنجازات اللامحدودة التي جاءت نتيجة رؤية سموه الرشيدة وتوجيهاته السديدة التي كانت مصدر إلهام للكثيرين، فأصبحت مثالاً يحتذى به لدى معظم شعوب العالم، في التطور والتخطيط السليم والابتكار والتميز والإبداع.

ونشعر اليوم بفخر واعتزاز كبيرين بقائد فذ استطاع بحكمته وقيادته أن يكون مصدر وحي وقوة لنا جميعاً، نسأل الله أن يحفظ قائدنا أبا راشد، رمز العطاء والعمل، وملهم الشعوب في الإنسانية والوطنية وتمكين الشباب وصناعة المستقبل المشرق، وأن يبقيه سنداً لوطننا وشعبنا وجميع المقيمين على هذه الأرض الطيبة، الذين وجدوا فيها وطناً ثانياً وقلباً آمناً وبقعة مناسبة للتقدم وتحقيق الأحلام».

ريادة

بدوره قال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: «يشرفنا أن نحتفل بمرور 13 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي.

ونتوجه بالشكر والتقدير والامتنان لسموه على رؤيته الملهمة التي وضعت إمارة دبي في مصافّ أهم المدن العالمية المستوى وجعلها نموذجاً رائداً يحتذى به، ونحن في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار نستلهم مبادراتنا وخططنا من رؤى ونهج سموه التي تحفزنا على بذل الجهود لتحقيق المزيد من الإسهامات للارتقاء بالاقتصاد الوطني، سائلين الله -عز وجل- أن يمدّه بالصحة والعافية وطول العمر».

عطاء

وقال هشام عبدالله القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول :«في الذكرى السنوية الثالثة عشرة لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مقاليد الحكم في إمارة دبي، يحق لكل مواطن ومقيم على أرض هذه الدولة المعطاءة أن يشعر بالفخر والاعتزاز.

هذا الشعور ينبع من حقيقة معاصرتنا لإنجازات ارتقت إلى مراتب المعجزات تتوالى ولادتها على ثرى موطننا الذي أراد له سموه وأخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، أن يحتل مراتب الريادة، ليس فقط في ارتفاع المباني والأبراج وتطور البنى التحتية والقطاعات الاقتصادية وتحقيق الأرقام القياسية فحسب، وإنما في شموخ ابن الإمارات وتطوره الذي تمكن من الوصول إلى أعلى مراتب المعرفة والتقدم والإدارة، ولن يتوقف عن الطموح، للوصول بدولته إلى أعلى ذرى المجد والتميز».

رؤية

إلى ذلك قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «ساهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بفضل رؤيته المبكرة التي لا تكتفي باستشراف المستقبل وبل وتصنعه أيضاً.

في وصول دولة الإمارات إلى مراتب عالمية متقدمة في جميع المجالات في ظل توجيه ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة».

وتابع: «منذ تولي سموه مقاليد الحكم شهدت إمارة دبي محطات كثيرة من التميّز والنجاح، حيث نجح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في رفع إيقاع التنمية ونبض الطموح وهمّة العمل والإنجاز التي نشرها سموه ليس فقط في محيطه أو فريق عمله أو القطاع الحكومي، بل انتشرت كثقافة مُستدامة لدى جميع المواطنين والمقيمين، وأصبحت مضرب مثل للشعوب الأخرى».

ومن جانبه قال القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: «يقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نموذجاً راقياً للحاكم الإنسان المحب لشعبه ووطنه ودينه وأمته، فالسمات الفطرية في سموه من الإنصاف والعدل وبما حباه الله تعالى من البصيرة الثاقبة التي تساعده على الاعتزاز بالماضي العريق وقراءة الحاضر واستشراف المستقبل، صنعت أمجاداً تلو أمجاد».

ازدهار

ومن جانبه قال علي الجاسم، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد إسكو»: «13 عاماً عاشت دبي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرشيدة ازدهاراً متواصلاً وحققت العديد من الإنجازات الرائعة التي كان دافعها التميز والإبداع والابتكار والنمو والتطور.

ونحن في شركة «الاتحاد إسكو» وبرنامج «طاقتي» نواصل استلهام أفكار ورؤى وإبداعات وقيم سموه الإنسانية وإحساسه بالعطاء ومبادراته الاستثنائية التي جعلت من سموه نموذجاً يُحتذى في مجال القيادة والإدارة، ليس لشعبه فقط، وإنما لكل الشعوب المتطلعة للتطور والازدهار».

وقال سالم الموسى، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة «فالكن سِتي أوف وندورز»: «سنواصل في «فالكن سِتي أوف وندورز» استلهام رؤى وأفكار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وقدراته القيادية وقيمه الإنسانية من أجل المساهمة بفعالية في تقدم وازدهار دولة الإمارات في مختلف المجالات».

وتابع: «أصبح سموه -بفضل جهوده الرامية إلى إسعاد المواطنين والمقيمين وتطوير دبي لتكون مدينة مستدامة ذات سياسات حكومية أكثر كفاءة وتتمتع بأعلى مستويات الأمن والأمان تماشياً مع رؤية مؤسسي دولة الإمارات- نموذجاً يُحتذى في القيادة والإدارة، ليس بالنسبة للشعب الإماراتي وحسب، وإنما للشعوب الأخرى أيضاً».

تألق

من جانبه قال سعيد النابودة، المدير العام بالإنابة لهيئة الثقافة والفنون في دبي: «13 عاماً انقضت على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي ، ومع أننا نستطيع أن نحصي سنوات حكمه، إلا أنه يظل من العسير علينا حصر إنجازاته التي سطّرها على أرض دبي والإمارات.

وتزداد مسيرته تألقاً عندما نتابع ما ترصده وسائل الإعلام المحلية والعالمية للتأثير الملهم الذي تركه سموه على كافة قطاعات الحياة، في موطنه دولة الإمارات، وفي محيطه الخليجي والعربي، بل إن شهرة هذه الشخصية المرموقة غطت الآفاق وعانقت عنان السماء لتغطي كافة أركان العالم».

فخر

قال علي الجاسم، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد إسكو»:"سنبقى فخورين وممتنين لإنجازات سموه العظيمة التي رفعت من سقف الطموحات ودفعت بدبي ودولة الإمارات نحو آفاق جديدة من التطور والنمو، وأصبحت مصدر إلهام وركيزة من ركائز قوة الدولة.

لقد حققت دولة الإمارات بفضل رؤيته الطموحة تقدماً لا مثيل له في كافة المجالات لتصبح واحدة من أكثر الدول تطوراً في العالم، ونحن ملتزمون بالسير على خطى هذا القائد الفذ لبناء مستقبل أفضل لبلدنا وشعبنا"