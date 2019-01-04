نهيان بن مبارك يحضر العرس الجماعي لقبيلة الخييلي

المصدر: العين - وام

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، العرس الجماعي الذي أقامته قبيلة الخييلي لعدد من أبنائها وأبناء القبائل في قاعة أعراس رماح بالعين بمناسبة «عام التسامح».

كما حضر الحفل حمد بن سهيل الخييلي، والشيخ مسلم بن حم العامري، و يوسف سيف سباع آل علي، سفير الدولة لدى الجمهورية الجزائرية، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات ولفيف من الأهل والأصدقاء.

وعبّر معالي الشيخ نهيان بن مبارك عن سروره لمشاركته أفراح قبيلة الخييلي وأبناء القبائل، متمنياً للعرسان حياة زوجية سعيدة ملؤها الرفاه والبنين والذرية الصالحة.

تخلل الحفل عروض فنية متنوعة من وحي التراث الإماراتي.