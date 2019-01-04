خدمات توعية لمرتادي مهرجان «تل مرعب»

المصدر: أبوظبي - البيان

تقدم شرطة أبوظبي، خدمات متميزة، وتوعية لمرتادي مهرجان «تل مرعب»، من خلال مديرية شرطة منطقة الظفرة في قطاع الأمن الجنائي.

وقال العقيد حمدان سيف المنصوري مدير المديرية: «إن الفرق الشرطية تقدم التوعية لجمهور سباق تل مرعب، وتنشر الثقافة المرورية حول مخاطر الممارسة الخاطئة لبعض الرياضات الخطرة، مثل سباق الدراجات النارية والسيارات المعدلة في الأماكن غير المخصصة لها، والمحافظة على انسيابية الحركة المرورية، ولضمان التزام قائدي المركبات بالسرعات المحددة، لتجنب وقوع الحوادث».

وأضاف: «إن الأجهزة الشرطية تعمل على نشر الوعي الأمني لدى زوار المهرجان ومرتادي البر، ورفع الحس الأمني لديهم للوقاية من الجريمة، وتعزيزاً لإجراءات الأمن والسلامة العامة في المناطق الرملية والصحراوية».